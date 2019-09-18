Ракета с «недостижимой дальностью» — ответ России на действия США. События дня. ФАН-ТВ

У России есть ракета «недостижимой дальностью» Ракета с «недостижимой дальностью» — таков ответ России на действия Запада. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что в оборонном комплексе нашей страны уже имеются образцы вооружения, которым нечего противопоставить. Речь идет о ракете Х-101, которая стала заблаговременным ответом на проведение США испытаний, после выхода Вашингтона из ДРСМД. Впрочем, глава корпорации сделал важное замечание – ввязываться в гонку вооружений не стоит, Россия – крайне законопослушная страна, ее система ограничений и международных обязательств находится под жестким контролем высшего руководства.

Полиция Гонконга задержала студента с материка Полиция Гонконга задержала студента с материка за демонстрацию государственного флага Кита. Акция юноши продолжалась всего три минуты, за это время он привлек массу внимания: одни прохожие оскорбляли его, другие рекомендовали свернуть флаг, чтобы не спровоцировать насилие со стороны агрессивных протестантов. Сторонники независимости Гонконга в итоге вызвали полицию, которая заставила молодого человека прекратить акцию и сопроводила его в автобус для задержанных. Инцидент вызвал бурную реакцию общественности, поскольку Гонконг официально является частью КНР уже 22 года. Однако этим летом район захлестнули митинги и протесты: местные жители выступают против решения городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но в последнее время все чаще оборачиваются актами вандализма.

Украина снова придумала как «вернуть Крым» У Украины появился утопический план по возвращению Крыма. Бывший глава внешней разведки Николай Маломуж заявил, что жители полуострова сами захотят вернуться, как только Украина, что характерно — при поддержке западных стран — станет мощной державой. Крым при этом можно сделать зоной свободной торговли, где смогли бы эффективно работать американцы, европейцы, украинцы. Впрочем, когда в его стране закончится гражданская война, и начнут происходить утопические метаморфозы, экс-чиновник Маломуж не уточнил.