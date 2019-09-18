Ракета с «недостижимой дальностью» — ответ России на действия США. События дня. ФАН-ТВ

У России есть ракета «недостижимой дальностью»
Ракета с «недостижимой дальностью» — таков ответ России на действия Запада. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что в оборонном комплексе нашей страны уже имеются образцы вооружения, которым нечего противопоставить. Речь идет о ракете Х-101, которая стала заблаговременным ответом на проведение США испытаний, после выхода Вашингтона из ДРСМД. Впрочем, глава корпорации сделал важное замечание – ввязываться в гонку вооружений не стоит, Россия – крайне законопослушная страна, ее система ограничений и международных обязательств находится под жестким контролем высшего руководства.
Полиция Гонконга задержала студента с материка
Полиция Гонконга задержала студента с материка за демонстрацию государственного флага Кита. Акция юноши продолжалась всего три минуты, за это время он привлек массу внимания: одни прохожие оскорбляли его, другие рекомендовали свернуть флаг, чтобы не спровоцировать насилие со стороны агрессивных протестантов. Сторонники независимости Гонконга в итоге вызвали полицию, которая заставила молодого человека прекратить акцию и сопроводила его в автобус для задержанных. Инцидент вызвал бурную реакцию общественности, поскольку Гонконг официально является частью КНР уже 22 года. Однако этим летом район захлестнули митинги и протесты: местные жители выступают против решения городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но в последнее время все чаще оборачиваются актами вандализма.
Украина снова придумала как «вернуть Крым»
У Украины появился утопический план по возвращению Крыма. Бывший глава внешней разведки Николай Маломуж заявил, что жители полуострова сами захотят вернуться, как только Украина, что характерно — при поддержке западных стран — станет мощной державой. Крым при этом можно сделать зоной свободной торговли, где смогли бы эффективно работать американцы, европейцы, украинцы. Впрочем, когда в его стране закончится гражданская война, и начнут происходить утопические метаморфозы, экс-чиновник Маломуж не уточнил.
У Крыма может появиться двойное название
А на самом полуострове меж тем рассматривают идею о его переименовании. Инициативу выдвинул глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус. Региону предлагается дать двойное название Республика Крым — Таврида. Это, по мнению Шонуса, закрепит за полуостровом российский статус. Вице-премьер правительства республики, постпред при президенте Георгий Мурадов оценил предложение, назвав его достойным обсуждения. Мурадов также отметил, что в России такое практикуется и вместе с устоявшимся названием используется историческое. Например, Саха и Якутия, Северная Осетия и Алания.