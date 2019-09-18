Россия и Белоруссия могут утвердить программу интеграции к 8 декабря

Москва, 18 сентября. Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко могут уже до 8 декабря текущего года ратифицировать программу интеграции двух стран. Об этом рассказал журналистам посол республики, специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

По словам белорусского дипломата, до 1 ноября «должны быть разработаны дорожные карты». В приветственной речи на форуме «Технопром — 2019» он подтвердил, что 6 сентября премьер-министры двух держав подписали новую программу реализации союзного договора, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время работаем над этими «дорожными картами». Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — подчеркнул Семашко.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце прошлого года Белоруссия и Россия договорились о формировании рабочей комиссии по урегулированию спорных моментов и вопросов касательно интеграции.

Прошедшим летом состоялись переговоры президентов двух держав. В результате было решено к 1 ноября разработать примерно 28 дорожных карт по интеграции в различных отраслях, к середине будущего года — унифицированное законодательство. При этом белорусский глава выступил с инициативой снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря текущего года.

В понедельник сообщалось, что Москва и Минск собираются перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем через два года. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков ратификации «дорожной карты» интеграции в настоящий момент нет.