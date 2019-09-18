Опрос показал число выступающих против притока трудовых мигрантов россиян

Москва, 18 сентября. Практически три четверти граждан Российской Федерации — 72% — считают, что российские власти должны ограничивать приток иностранцев, приезжающих в страну на заработки. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Левада-центра», поступившие в распоряжение «Интерфакса».

Так, согласно итогам исследования, диаметрально противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин — 9% респондентов, 15% опрошенным вовсе неинтересна миграционная политика.

Результаты опроса демонстрируют рост удельного веса соотечественников, не приветствующих приток иностранных мигрантов. К примеру, в июле 2017 года такого мнения придерживались только 58% россиян, через год их количество увеличилось до 67%, сообщает «Царьград».

Помимо этого, опрос говорит о снижении удельного веса граждан страны, считающих положительным способствовать притоку в РФ трудовых мигрантов из-за рубежа: в 2018 году так считали 14% опрошенных.

Также социологи сообщили, что количество сограждан, равнодушных к миграционной политике властей, в течение последних двух лет уменьшилось в два раза. Так, в июле 2017 таких респондентов было 30%.

Общероссийский социологический опрос проводился с 22 по 28 августа текущего года среди 1608 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», согласно данным ООН, число мигрантов в мире за последние девять лет увеличилось на 51 млн человек, это больше чем было в 2010 году.