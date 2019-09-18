Нур-Султан, 18 сентября. Проведение международных встреч по Сирии в Казахстане, начиная с 2017 года, впервые смогло переломить ситуацию в вопросе урегулирования ситуации в Сирии в сторону улучшения, считает спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева. Об этом она рассказала на заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В Казахстане отметили вклад астанинского процесса в урегулирование в Сирии. Политик напомнила, что инициатором проведения мирных переговоров по урегулированию военного конфликта в Сирии в Нур-Султане был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Первая встреча мировых лидеров состоялась в 2017 году.

«Лед» в сирийском вопросе впервые «тронулся» именно после этой исторической встречи», — подчеркнула политик.

Напомним, в Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории САР были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

О важности формирования органа, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии, заявлял бывший спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, его пост занял впоследствии Педерсен. В ООН отмечали необходимость включить в состав комитета представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен и женщин.

Как сообщил ранее представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, саммит по урегулированию ситуации в Сирии планируют провести в середине августа.

Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган назвали астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования ситуации в Сирии.

На переговорах Путина и Эрогана в Москве особое внимание было уделено ситуации в Сирии. Лидеры двух стран оценили высокую эффективность астанинского формата при разрешении сирийского кризиса. Путин отметил, что Россия и Турция тесно взаимодействуют на этой площадке с участием Ирана.

«На наш взгляд этот формат является наиболее эффективным механизмом решения сирийского кризиса, — заметил российский лидер на пресс-конференции после переговоров на авиасалоне МАКС-2019 на территории «Жуковского». — Считаем, что на данном этапе самое главное сосредоточиться на окончательной стабилизации обстановки на «земле» и продвижения процесса политического урегулирования».

Во время выступления Путин также выразил надежду, что конституционный комитет Сирии начнет работу в самое ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.