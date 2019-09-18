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Предзаказ на новые iPhone стартовал в России

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Предзаказ на новые iPhone стартовал в России
Москва, 18 сентября. Предзаказ на линейку новинок от Apple и Apple Watch Series 5 стартует в России в среду, 18 сентября. Ретейлеры ждут, что в этом году спрос на них будет высоким.

Представители re:Store сообщили, что уже за первые пять дней после анонса новых гаджетов посещение сайта выросло почти на 70%по сравнению с периодом, когда были презентовали iPhone XS и iPhone XS Max. Они полагают, что самый большой интерес вызовут iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в новых цветах. В МТС убеждены, что самой популярной станет версия iPhone Pro в зеленой расцветке. На этапе предзаказа все модели смартфонов доступны в полной комплектации и во всех расцветках, уточняет ТАСС.

Как сообщала ранее «Газета.ру», новые смартфоны были презентованы Apple 10 сентября. Новичком стал стал бюджетный iPhone 11 с LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма, двойной камерой на задней панели со сверхширокоугольным объективом. Кроме того, его оснастили новым процессором A13 Bionic. По словам разработчиков, этот процессор «является самым быстрым для смартфонов».

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