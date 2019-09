Автомобиль протаранил Trump Plaza в Нью-Йорке, есть пострадавшие

Нью-Йорк, 18 сентября. Автомобиль врезался в небоскреб Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Об этом в среду сообщает телеканал CBS News.

По данным канала, авария случилась в городе Нью-Рошелл, который расположен в 16 милях от Нью-Йорка. В транспортном средстве находился человек, на данный момент неизвестно, был ли он ранен. В результате происшествия пострадал человек, находившийся в холле гостиницы.

JUST IN: Car crashes through lobby at Trump Plaza in Westchester, New York https://t.co/LG8xXwfkq2 pic.twitter.com/VrVGUecAsq