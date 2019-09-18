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Автомобиль протаранил Trump Plaza в Нью-Йорке, есть пострадавшие

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Автомобиль протаранил Trump Plaza в Нью-Йорке, есть пострадавшие

Нью-Йорк, 18 сентября. Автомобиль врезался в небоскреб Trump Plaza в штате Нью-Йорк, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Об этом в среду сообщает телеканал CBS News.

По данным канала, авария случилась в городе Нью-Рошелл, который расположен в 16 милях от Нью-Йорка. В транспортном средстве находился человек, на данный момент неизвестно, был ли он ранен. В результате происшествия пострадал человек, находившийся в холле гостиницы.

По версии сотрудников правоохранительных органов, авария произошла неумышленно. В настоящее время ведется расследование.

Корреспондент телеканала Тони Айелло в своем Twitter-аккаунте разместил несколько видеороликов последствий столкновения и отметил, что водитель-мужчина вышел из авто, а затем молча сел на диван в холле. Журналист также напомнил, что небоскреб открылся в 2007 году. Сейчас работники очищают вестибюль от обломков конструкций.

Напомним, в мае текущего года стрельба произошла возле гостиницы Trump International Beach Resort во Флориде.

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Источник: CBS News
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