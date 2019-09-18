Ученые узнали о пользе алкоголя для диабетиков

Барселона, 18 сентября. Ученые из Школы медицины Юго-Восточного университета (Китай) обнаружили, что алкоголь полезен для здоровья диабетиков. О своем открытии авторы исследования рассказали на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета, которая проходит в Барселоне.

Специалисты изучили проведенные ранее исследования и пришли к выводу, что алкоголь помогает снизить уровень инсулина и триглицеридов (жиров) в крови. Специалисты считают, что в день допустимо выпивать не более 20 г алкоголя. Это примерно соответствует бокалу вина, полутора банкам пива или 50 мл крепких алкогольных напитков.

Исследователи подчеркнули, что больным необходимо продолжать следовать действующим рекомендациям, согласно которым нужно быть осторожными в отношении спиртного.

Ранее RT сообщило, что согласно рекомендациям врачей, при обострении остеохондроза, советуют делать водочные компрессы. Они снимут отеки и согреют больную область.

Яйца могут губительно влиять на сердечно-сосудистую систему и повышать риск развития диабета при определенных условиях.

Ученые из Техасского университета отметили, что «вредности» яйцам добавляют методы приготовления: например, обжаривание на сливочном масле, а также традиционные добавки — колбаса и бекон, с которыми обычно готовят яйца на завтрак.

В то же время ученым удалось установить, что употребление яиц без вредных добавок не оказывает «существенного негативного влияния на уровень глюкозы в крови».