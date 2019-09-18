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Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

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Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 18 сентября. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в части города Чегема, расположенного в Кабардино-Балкарии. Об этом в среду сообщает оперативный штаб региона.

По информации штаба, режим КТО введен на части территории города Чегем Чегемского муниципального района КБР с 05.00 (по московскому времени).

Уточняется, что накануне сотрудники полиции узнали о вероятном местонахождении планирующих террористический акт экстремистов и их соратников в частном доме в указанном городе.

Другие детали на данный момент не сообщаются.

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