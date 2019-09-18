Роналду назвал размер своего состояния

Турин, 18 сентября. Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» 34-летний Криштиану Роналду оценил свое состояние примерно в 500 млн долларов.

«Правда ли, что мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да. Я надеюсь на это»,— заявил Роналду в беседе с журналистами The Sun.

Спортсмен подчеркнул, что не может назвать точной суммы, но на счету у него находятся «очень хорошие деньги». Роналду также рассказал, что владеет 17 автомобилями, однако он не смог перечислить все модели. Ранее футболист купил самый дорогой автомобиль в мире.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира за июнь. В рейтинге Роналду занял второе место, его обогнал 32-летний нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси. Он заработал 127 млн долларов, доход Роналду составил 105 млн долларов. На третьем месте в рейтинге — нападающий ПСЖ Неймар, сообщает «Газета.ru».

Ранее в интервью ITV Роналду заявил, что может завершить карьеру при условии завоевания как минимум еще одного «Золотого мяча». Спортсмен подчеркнул, что это позволит превзойти Лионеля Месси, сообщает «Матч ТВ».

«Месси — фантастический парень, фантастический игрок. Он в истории футбола. Но думаю, что у меня должно быть шесть-семь или восемь «Золотых мячей», чтобы быть выше его», — заявил Роналду.

Он подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения со звездой «Барселоны». По его словам, аргентинский нападающий мотивировал его стать лучшим игроком.

Ранее Роналду рассказал, когда может завершить игровую карьеру.