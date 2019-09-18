Москва, 18 сентября. Российскую ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Он также отметил, что у отечественных разработчиков есть возможности для улучшения тактико-технических характеристик ракет, но есть и определенные ограничения.

«Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется», — цитирует Обносова «Военно-промышленный курьер».

Гендиректор «Тактического ракетного вооружения» отметил, что ему приходилось участвовать в переговорах по запрещению ядерных испытаний и обычным вооружениям. Обносов подчеркнул, что может подтвердить пунктуальность России в выполнении всех обязательств.

Обносов напомнил слова президента России Владимира Путина о недопустимости гонки вооружения и подчеркнул, что безопасность страны будет обеспечена в любом случае. По словам Обносова, задача будет решена наименее затратными способами, если он будет поставлена.

«Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена», — отметил Обносов.

В начале августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США объявили об одностороннем выходе из соглашения в начале года. При этом Вашингтон обвинил Россию в длительном нарушении договора. Москва отвергает обвинения. Руководство страны заявляет, что российская сторона полностью выполняло условия ДРСМД.

В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.

Тем не менее обвинения в адрес России не прекратились. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно сообщил, что Россия продолжает «разрабатывать» новые вооружения нарушающие прекративший действие, сообщило RT. По его словам, Россия приступила к разработке обладающих ядерным потенциалом ракет средней дальности и их размещению в Европе несколько лет назад.