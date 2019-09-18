Жириновский высказался за присоединение Белоруссии и Украины к России

Москва, 18 сентября. Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский считает, что Украину и Белоруссию пора воссоединить с Россией в качестве единого государства.

«Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной тоже самое», — написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.

Жириновский напомнил, что исторически Россия включала Великороссию и Малороссию. Политик отметил, что после объединения двух стран никто не должен ограничивать свободу людей, запрещая им говорить на своих языках.

«Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста. По-украински – пожалуйста», — заявил Жириновский.

При этом он подчеркнул, что удобнее использовать один общий язык. По его словам, в таком едином государстве не следовало бы указывать национальность в принципе, а быть «гражданами одной страны».

Ранее газета «Коммерсант» написала, что правительства РФ и Белоруссии планируют сформировать единые Налоговый и Гражданский кодексы, а также стандартизировать учет собственности. Кроме того, планируется ввести единый управляющий механизм на рынке нефти, электроэнергии и газа, а также установить государственное регулирование отраслей. В случае реализации этих планов уровень интеграции между странами будет выше, чем у Европейского союза.

Напомним, в 2018 году Москва и Минск договорились создать рабочую комиссию по развитию интеграции и решению спорных вопросов, позже РФ и Белоруссия обменялись инициативами по взаимодействию.