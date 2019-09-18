Россиянам разрешат не платить штрафы в ГИБДД в случае личного банкротства

Москва, 18 сентября. Россиянам разрешат не платить штрафы при условии прохождения процедуры личного банкротства. Инициативу о внесении в Бюджетный кодекс соответствующих поправок рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект расширит список ситуаций, при которых гражданам списывают налоговые недоимки.

«Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — цитирует Груздева «Российская газета».

Эксперт подчеркнул, что при банкротстве проводится жесткий аудит имущественного состояния человека. С прошедшего такую процедуру россиянина могут взыскать в счет погашения долгов все возможное. Но от уплаты оставшейся части долга его освободят.

В издании напомнили, что в России за год признали банкротами 411,8 тысячи граждан. В общей сложности банкротов освободили от долгов на 153,7 миллиарда рублей.

Ранее газета «Известия» сообщила, что скоро обжаловать штрафы за нарушение ПДД можно будет в онлайн-режиме. Дистанционно также можно будет вернуть деньги за назначенный неправомерно штраф.

Новый сервис начнет работать в тестовом работе в 2020 году на сайте госуслуг. С его помощью можно будет обратиться онлайн к ГИБДД и операторам парковок.