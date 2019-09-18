Торгпред РФ в Британии объяснил, как Brexit повлияет на отношения между Москвой и Лондоном

Москва, 18 сентября. Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов заявил, что выход Соединенного Королевства из ЕС может стать импульсом к развитию торговых отношений между Москвой и Лондоном.

По его словам, некоторые пациенты в России нуждаются в британских лекарствах, однако их поставки в страну невозможны, поскольку этому препятствует отсутствие договора о торговле и британские правила лицензирования. Все эти проблемы можно решить после выхода страны из ЕС.

Абрамов напомнил, что между Россией и Британией продолжает увеличиваться товарооборот. За первое полугодие этого года он вырос на 7,7%, в основном за счет экспорта платины, рыбы, морепродуктов, удобрений, а также изделий из недрагоценных металлов.

В интервью «Известиям» Абрамов отметил, что инвесторы предпочитают работать со сферами, которые наименее подвержены политическим рискам. Среди них, производство фармацевтики, машиностроение, локализация производств на территории России, научно-исследовательская деятельность. Он напомнил, что «Роснефть» и ВР продолжают стратегическое партнерство.

Торгпред коснулся вопроса ужесточения санкций со стороны Великобритании. Он подчеркнул, что в этом случае речь идет о желании политического руководства использовать конфронтацию с РФ для решения внутри политических целей.

«Пока признаков движения в эту сторону мы не видим», — отметил Абрамов.

Он подчеркнул, что эта карта может быть разыграна.

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