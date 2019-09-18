На Украине вернули доступ к «ВКонтакте» и «Одноклассникам»

Киев, 18 сентября. Украинские операторы мобильной связи и некоторые интернет-провайдеры вернули пользователям доступ к российским соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом сообщили украинские СМИ.

Блокировку российских социальных сетей прекратили сотовые операторы Lifesell, «Киевстар» и Vodafone. Они также восстановили на территории Украины доступ к сервисам Яндекс.

Кроме того, доступ к «Одноклассники» и «ВКонтакте» получили клиенты провайдера iРort в Борисполе и «Макснет» в Харькове. По словам харьковского журналист Александра Белокобыльского провайдер UNTC открыл клиентам доступ к некоторым российским ресурсам и сайтам Луганской и Донецкой Народных Республики.

Ряд российских ресурсов попал под запрет в мае 2017 года при прежнем президенте Украины Петре Порошенко. Но ограничение можно было обойти используя специальные программы.

Кроме соцсетей на территории Украины запрещены ряд российских электронных СМИ, бухгалтерское программное обеспечение российской компании «1C» и антивирусные программы DrWeb и «Лаборатория Касперского».

Ранее посольство России в Риге раскритиковало Латвию за блокировку российского телеканала «Россия-24», сообщила Газета.ru. Решение заблокировать вещание канала в августе принял латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ).

Поводом послужило то, что телеканал якобы показывал ролик с содержанием признаков разжигания ненависти в адрес президента страны Эгилсе Левитсе. В соответствии с решением НСЭСМИ административное наказание понесли 19 местных кабельных операторов.