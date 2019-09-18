Украинцы раскритиковали фотосессию Савченко в голубом платье

Киев, 18 сентября. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко неприятно удивила украинцев, выложив фотографии из отпуска.

Политик отправилась в Черногорию. На снимках она позирует в голубом платье на фоне моря. Савченко подчеркнула, что из-за большого количества минералов медного купороса море на Балканах и в Адриатике имеет яркий бирюзовый цвет.

Украинцы не оценили фотографии Савченко на отдыхе и раскритиковали ее.

«Посещение центра занятости не пропустите! А то пособия лишат», — написал один из пользователей.

Другой из комментаторов удивился, неужели на пособие по безработице можно позволить себе отдыхать за рубежом.

«Вам бы в Болливуд», — написал еще один комментатор.

«Сколько можно мучить людей — вы уже никому не интересны», — подчеркнул недовольный пользователь социальной сети Facebook.

Некоторые пользователи удивились из-за «перевоплощения» Савченко.

Ранее 38-летняя Савченко объяснила, почему не хочет рожать детей. По ее словам, они «станут рабами».

Напомним, Надежда Савченко проиграла выборы в Верховную раду. За нее отдали всего восемь голосов. После этого политик заявила, что ищет работу и подала документы в центр занятости, сообщает «Газета.ru».

Политолог Иван Мезюхо считает, что политическую карьеру Савченко погубило то, что из «героини» она превратилась в человека со «сложной репутацией». По словам эксперта, именно поэтому она оказалась никому не нужной в новом созыве Верховной рады.