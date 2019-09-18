В России появится система слежения за поведением водителей

Москва, 18 сентября. Система слежения за поведением водителей, предупреждающая о возможности возникновения аварийной ситуации, появится в России к 2022 году.

Она будет диагностировать поведение водителя за рулем, распознавая накопившуюся усталость, а также различные отвлекающие от вождения факторы. Система будет оборудована датчиками, которые будут фиксировать превышение скорости, техническое состояние автомобиля, а также уход с маршрута. Полученные сведения будут анализироваться искусственным интеллектом, при опасности возникновения ДТП система будет предупреждать водителя.

По прогнозам разработка сможет снизить количество ДТП до 50%. Она будет задействовать технологию Skytracking Transport Security, устанавливаться на общественный транспорт и легковые автомобили. Ее разработка начнется в 2020 году.

Ранее стало известно, что компания «Яндекс» разрабатывает систему, которая будет контролировать состояние водителя с помощью специальной камеры, считывающей его самочувствие по морганию. Если человек бодр, то он моргает до 35 раз в минуту, а если же устал, то длительность моргания увеличивается в два-три раза. Камера также будет следить за наклоном головы водителя.

Кроме того, российские специалисты разработали систему, с помощью которой можно в режиме онлайн проверять состояния водителей школьных автобусов. Она будет состоять из нейрокепки, контролирующую активность головного мозга, и браслета, который начнет вибрировать, если водитель устал.