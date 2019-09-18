Глава МИД Украины объяснил, почему Зеленский не уволил Авакова

Киев, 18 сентября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский не уволил министра внутренних дел Арсена Авакова.

Пристайко ответил на вопрос журналиста о решении оставить главу МВД на службе, несмотря на подозрения в связях с праворадикалами и олигархами. Глава МИД Украины назвал прошедшую в стране реформу полиции успешной и отметил, что Зеленский ценит компетентность, которую проявил Аваков.

«Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции», — цитирует главу внешнеполитического ведомства Украины «Украинская правда».

По словам Пристайко, решение не было простым для действующего президента страны. Но глава государства выстроил четкую стратегию отношения к членам правительства.

Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая могут быть отправлены в отставку уже через шесть месяцев.

По словам парламентария, оба министра были назначены на переходной период. По данным телеканала ZIK, вскоре парламент выберет новых глав указанных ведомств.

Верховная рада Украины поддержала предложенные назначенным премьером Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции кандидатуры на должности членов кабинета министров в начале сентября.

За проголосовал 281 парламентарий. При этом все они представляют партии «Слуга Народа», «За будущее», есть и внефракционные депутаты. Другие политические силы, представленные в Раде девятого созыва, голосовать за новый состав кабмина не стали.