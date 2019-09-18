Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки

Москва, 18 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с предложением запретить делать татуировки несовершеннолетним.

По словам депутата, на его имя «поступает огромное количество обращений» о делающих себе настоящие татуировки подростках по всей стране. Он напомнил, что в настоящее время в России не существует официальных запретов на тату для подростков и детей.

«Заявители сообщают, что по улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера», — цитирует обращение Милонова РИА Новости.

По мнению депутата, в раннем возрасте татуировки оказывают негативное влияние на психологическое развитие человека. Милонов подчеркнул, что ему известны описанные в иностранных СМИ случаи, когда татуировки оказались причиной развития психических расстройств и суицидов.

Парламентарий попросил рассмотреть возможность разработки пакета мер, которые запретят нанесение татуировок несовершеннолетним. Милонов также указал на необходимость разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы.

Ранее Милонов предложил главе МИД России Сергею Лаврову рассмотреть возможность введения дополнительных правил для зарубежных артистов, сообщила Газета.ru. Депутат считает, что иностранные исполнители злоупотребляют российским гостеприимством и преступают границы допустимого во время выступлений. По его словам, певица Мадонна пыталась критиковать законодательство России и заниматься политической агитацией. Группа Rammstein неуважительно отнеслась к российским традициям, считает депутат.