Врач предупредил о возможном скачке смертности от рака в России

Москва, 18 сентября. Профессор Алексей Масчан считает, что в России на 20-30% увеличится смертность от онкологических заболеваний, в том случае, если не изменятся правила закупки лекарств.

По его словам, на смену проверенным лекарствам приходят дженерики, которые не прошли клинические испытания.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — заявил Масчан в интервью журналистам «Известий».

Он подчеркнул, что проблемы возникают не только с дорогостоящими препаратами, но также со средствами, которые используются в сопроводительной терапии.

«У нас будет резкий скачок смертности. И детской, и взрослой. Я в этом абсолютно уверен. Пока держимся на запасах. Но через год-два, если ничего не будет предпринято, смертность может вырасти примерно на 20–30%», — заявил Масчан.

Профессор положительно оценил распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 млн рублей на закупку незарегистрированных медикаментов для детей.

«Один из путей закрытия брешей — закупка препаратов государством», — отметил профессор.

Масчан считает, что проблему отсутствия медикаментов в аптеке можно решить отменой тех законов, которые закрывают доступ на рынок добросовестным западным производителям с хорошей репутацией.

Ранее внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор МНИЦ радиологии Минздрава Алексей Каприн заявил, что к факторам развития рака относятся вредные привычки, малоподвижный образ жизни, а также вирус папилломы человека.

Так, курящие люди в 30 раз чаще заболевают раком, при этом те из курильщиков, которые доживают до 90 лет, по мнению Каприна, входят в категорию людей, у которых в принципе не может быть рака. Он напомнил, что чрезмерное употребление алкоголя может вызывать рак желудка, пищевода или поджелудочной железы.

Кроме того, на развитие онкологии влияет генетика. Людям, чьи родственники скончались от рака, необходимо регулярно проходить обследование, поскольку генетическая предрасположенность увеличивает шансы заболеть на 15-20%.

Как сообщает «Газета.ru», медики выяснили, что употребление молока, молочных продуктов, жирной рыбы и кофе снижает риск развития рака.