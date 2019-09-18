На Украине озвучили очередную стратегию по возвращению Крыма

Киев, 18 сентября. При поддержке Запада Украина превратится в мощную страну, и жители Крыма сами ринутся в объятия Киева вместе с полуостровом, которому украинские власти предоставят несуществующие в РФ возможности для расцвета бизнеса и колоссальную свободу. Об этом заявил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Модель (возвращения Крыма) есть. Есть такой облегченный этап — выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», — озвучили очередную стратегию по возвращению Крыма Маломуж.

В это время руководить регионом, по его замыслу, должны органы местного самоуправления. Маломуж отметил, что действующего главу Республики Крым Сергея Аксенова «не оставят», но на полуострове проведут «свободные выборы» и сформируют его статус на 10 лет.

План экс-главы внешней разведки предусматривает постепенное формирование на Украине мощной модели и взятие Крыма под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль. Далее полуостров должен стать зависимым от международных партнеров Киева.

Он также подчеркнул, что Украина не должна «гнобить крымчан». В место этого они должны получить «окно возможностей». По мнению Маломужа, на полуострове есть «колоссальная проблема со свободой бизнеса» и, если будет «окно возможностей», Крым будет контролироваться «и экономически, и информационно».

«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. А в это время, если в России будет ухудшение, тем более, все будут в сторону. Но к этому надо прийти», — заключил Маломуж.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «возвращение» Крыма одной из своих приоритетных задач на посту главы государства, сообщила Газета.ru.

Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за присоединение к РФ. Президент Владимир Путин 17 марта 2014 года подписал соглашение о входе Крыма и Севастополя в состав России.