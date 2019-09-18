Порошенко вызвали на новый допрос

Киев, 18 сентября. Государственное бюро расследований Украины намерено вновь допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сообщается, что допрос может пройти с применением полиграфа.

«Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год», — об этом ранее написал в своем Telegram-канале директор правоохранительного ведомства Роман Труба.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов отвечать на вопросы журналистов телеканала «Прямой» с использованием детектора лжи, однако он не доверяет Госбюро Украины и не верит в объективность следствия.

Сообщается, что пятый президент Украины проигнорировал несколько повесток на допрос. Его адвокат Игорь Головань заявил, что у Порошенко была уважительная причина, поскольку он находился на заседании парламента. Утверждается, что еще одна повестка якобы была несвоевременно вручена Порошенко. В Госбюро заявили, что повестка была вручена в установленные законом сроки.

Напомним, в отношении Порошенко на Украине возбуждено 13 уголовных дел, в четырех из них он является свидетелем. Его не могут привести на допрос насильно, поскольку экс-президент страны является депутатом Верховной рады.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» — это один из главных активов Петра Порошенко.

Координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Порошенко ждет «плохой конец». Он подчеркнул, что команда нового главы Украины Владимира Зеленского перешла к решительным действиям в отношении пятого президента страны.