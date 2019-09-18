«Белые каски» пытаются дезинформировать мир о ситуации в Сирии, заявили в ОП РФ

Париж, 18 сентября. Деятельность контролируемой сирийской оппозицией организации «Белые каски» направлена на распространение в Европе ложной информации о ситуации в Сирии. Об этом во вторник вечером заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Григорьев представил собранные возглавляемым им Фондом исследования проблем демократии на встрече в Париже. По его словам, позиционирующие себя как неправительственная организация «Белые каски» систематически поставляют огромное количество дезинформации во внешний мир. Он напомнил о связях с британскими спецслужбами одного из основателей организации Джеймса Ле Мезюрье.

По словам Григорьева, в рядах «Белых касок» не стоит искать волонтеров, так как сотрудники организации «получают за свои услуги ежемесячное вознаграждение». Глава фонда отметил, что регулярно появляющиеся в соцсетях фотодокументы подтверждают «прямое участие» представителей организации в боевых действиях на стороне противников действующего руководства Сирии.

Ранее анонимные представители финансируемой США и Великобританией организации «Белые каски» заявили о якобы нанесенном ВКС РФ ударе по рынку в сирийской провинции Идлиб, сообщила со ссылкой на Минобороны России Газета.ru. В министерстве уточнили, что российские самолеты не действовали в том районе и назвали распространенную «Белыми касками» информацию фейком.