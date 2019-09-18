США и союзники задействуют «пакт Рио» для совместных мер против Мадуро

Вашингтон, 18 сентября. США вместе с союзниками в Латинской Америке решили активировать договор о взаимной помощи, в том числе в сфере обороны, который известен как «пакт Рио», сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «пакт Рио» сделает возможным дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, которую «создает бывший режим Николаса Мадуро» для народа Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что политика США в отношении Боливарианской республики потерпела крах. Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп занял «собственническую, агрессивную и одержимую позицию», пытаясь свергнуть законное правительство Венесуэлы.

Напомним, в начале января в Венесуэле начались протестные акции против действующей власти. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя «временно исполняющим обязанности главы республики». Его поддержали США и ряд стран ЕС. Мадуро обвинил Штаты в попытке государственного переворота. Он назвал Гуайдо «марионеткой США», сообщает «Газета.ru».

Россия, Китай и ряд других стран осудили попытку США протащить во власть своего ставленника. В Вашингтоне не оставляют попыток по свержению законного президента Венесуэлы. В марте этого года в Боливарианской республике произошли массовые отключения электроэнергии. Министр связи информации Хорхе Родригес заявил, что к кибератакам на энергосистемы причастны Штаты.

«Пакт Рио» по существу является документом о взаимной обороне. Его главный принцип гласит — нападение на любую страну-участницу договора будет означать нападения на все страны-участницы. Он был подписан в 1947 год в Рио-де-Жанейро большинством американским стран. Из него в 2012 году вышли государства Боливарианского альянса народов Америки, включая Венесуэлу.