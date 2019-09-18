Зеленский объявил выговор заместителям главы офиса президента

Киев, 18 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор за ненадлежащую организацию рабочей поездки в Днепропетровскую область первому заместителю и заместителю руководителя офиса главы государства Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область», — говорится в тексте опубликованного на сайте президента во вторник указа.

В документе не говорится, за что именно объявлен выговор. Кирилл Тимошенко заявил, что подробности о причинах дисциплинарной ответственности не относятся к публичной информации.

«Это были организационные моменты во время поездки в Днепропетровскую область», — цитируют Тимошенко украинские СМИ.

Владимир Зеленский назначил бизнесмена Александра Бондаренко губернатором Днепропетровской области. Глава государства представил нового главу областной администрации во время рабочей поездки в регион. Президент Украины подчеркнул, что Бондаренко — «очень молодой человек» и вручил новому губернатору соответствующее удостоверение.

Бондаренко отметил, что особое внимание намерен уделить строительству нового современного аэропорта, созданию дорог, инфраструктурным объектам и экологии региона.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о привычке нашептывать Зеленскому на ухо. По словам чиновника, так он доносит свои советы и идеи до украинского лидера.