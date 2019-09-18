Трамп признался, что не хочет встречи с Роухани на ГА ООН

Вашингтон, 18 сентября. Американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос о возможной встрече со своим иранским коллегой Хасаном Роухани на полях генеральной ассамблеи ООН. По словам Трампа, он бы предпочел не встречаться с ним.

«Я ничего не исключаю, но я предпочёл бы не встречаться с ним», — заявил Трамп.

По его мнению, иранская сторона все еще недостаточно готова к встрече, пишет RT. Отметим, что ранее Трамп заявил, что США хотели бы «избежать войны» с Ираном, который Белый дом обвиняет в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Серьезные пожары произошли на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии 14 сентября из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. По некоторым данным, дроны могли быть запущены повстанческими организациями из Йемена, которые неоднократно нападали на промышленные объекты в Саудовской Аравии. Йеменские повстанцы-хуситы подтвердили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.