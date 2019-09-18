Депутат Европарламента раскритиковал ситуацию со свободой СМИ на Украине

Брюссель, 18 сентября. Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра раскритиковал ситуацию со свободой СМИ на Украине.

«Мы должны признать, что ситуация со свободой СМИ на Украине находится на низком уровне, поскольку сейчас мы видим необычные случаи атак на свободу прессы», — заявил Кра.

По мнению депутата, «абсолютно недопустимо закрывать телеканалы только потому, что власти не нравится, что там показывают реальность». Кра считает, что если Украина хочет вступить в Евросоюз или стать его партнером, Киеву необходимо понять, что озвучена может быть «даже оппозиционная мысль».

Ранее публицист и политолог Андрей Ваджра заявил, что СМИ Украины находятся в очень жестких идеологических рамках, и любая попытка выйти за них будет пресекаться действующей властью. По мнению эксперта, украинские издания и телеканалы не несут какую-либо угрозу для действующего президента страны Владимира Зеленского, поскольку украинский президент сейчас находится на пике своих рейтингов, считает Ваджра.

Политолог отмечает, что население в ожидании чудес от нового главы государства. Поэтому оппозиционные средства массовой информации для него опасности не представляют. По мнению специалиста, на данный момент их возможно не тронут, но ситуация может измениться, когда рейтинги пойдут вниз и «возникнут серьезные проблемы».

Ваджра подчеркнул, что СМИ Украины загнаны в жесткие идеологические рамки, и любые попытки выйти за установленные во времена экс-президента Украины Петра Порошенко границы будут жестко пресекаться.