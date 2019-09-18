В РПЦ объяснили, к чему приведет разрешение онлайн-продаж алкоголя

Москва, 18 сентября. Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) считает, что предложение по онлайн-продаже алкогольных напитков сведет на нет все усилия по сокращению их потребления.

«Сейчас лоббируется закон о продаже алкоголя через интернет. Днем и ночью. Это очень опасно и ставит под удар все достижения последних лет», — заявил Шевкунов в беседе KP.Ru.

Он подчеркнул, что нельзя допустить принятие этого закона. Митрополит подчеркнул, что программа по снижению потребления алкоголя в стране является одной из самых эффективных. Она действует уже 10 лет.

«Можно сказать, что сейчас осуществляется тихая и, может быть, одна из самых эффективных антиалкогольных кампаний за всю историю России. И очень хорошо, что ее почти не заметили, мы рады этому», — подчеркнул Шевкунов.

По его словам, Россия покинула первую пятерку рейтинга самых пьющих стран мира. Митрополит отметил, что это стало возможным после запрета распития алкоголя в общественных местах, а также введения ограничения времени продажи алкоголя. Кроме того, пресекается продажа алкоголя несовершеннолетним.

«Повышены акцизы, а значит, и цены, а значит, и доступность алкоголя: бутылка водки за 30–40 рублей была нормой еще совсем недавно», — напомнил Шевкунов.

Напомним, закон об легализации онлайн-продажи алкоголя должен был вступить в силу с 1 января 2019 года, однако он вызвал разногласия в правительстве и не был принят. В кабмине считают, что онлайн-продажа алкоголя увеличит его потребление.