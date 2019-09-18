Президент Всемирного банка призвал Зеленского к проведению реформ на Украине

Вашингтон, 18 сентября. Украине необходимо провести земельную реформу, либерализовать сектор природного газа, демонополизировать государственные предприятия и банковскую сферу. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, комментируя свой недавний визит на Украину.

Выступая в вашингтонском Институте Петерсона, Мэлпас рассказал о своей встрече с украинским президентом Зеленским в августе этого года в Киеве.

«Я был в Киеве с 22 по 24 августа, чтобы обсудить с президентом Зеленским и его командой приоритеты экономических реформ. <...> Я призвал его быстро перейти к осуществлению реформ, особо уделяя внимание тем, которые в скором времени принесут пользу людям через либерализацию», — рассказал Мэлпас.

По словам главы Всемирного банка, наиболее важной из всех реформ является земельная, и Украине следует провести ее как можно скорее.

Кроме того, Мэлпас предположил, что высокий рейтинг Зеленского позволит ему добиться быстрого экономического роста на Украине.

«Популярность Зеленского дает ему возможность поставить Украину на путь быстрого и устойчивого [экономического] роста», — заявил он.

Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Согласно его условиям, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действие данного запрета подпадают 96% земель на Украине.

Власти Украины уже несколько лет затягивают с принятием земельной реформы из-за разногласий в парламенте по данному вопросу. Узаконивание оборота земли является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда.