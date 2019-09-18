На Украине осознавали, что освобождение Цемаха вызовет вопросы у Нидерландов

Берлин, 18 сентября. Киев осознавал, что освобождение жителя ДНР Владимира Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной вызовет вопросы у международных партнеров. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, украинские власти вынуждены были идти на сложные компромиссы, поскольку не могли смотреть, как граждане страны «медленно умирают». Пристайко назвал выдачу Цемаха в числе подобных компромиссов.

«Мы осознавали, что это решение будет проблематичным для международных партнеров, таких как Нидерланды. Мы рассчитываем, однако, на понимание этого вынужденного шага», — заявил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что освобождение Цемаха не окажет негативного влияния на расследование катастрофы Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Бывшего командира ПВО ДНР Владимира Цемаха похитили сотрудники СБУ.

«Со слов мужа, ему вкололи психотропные препараты и в инвалидной коляске по поддельным документам вывезли на Украину», — рассказала супруга Цемаха.

Украинские СМИ утверждали, что Цемах якобы является «ценным свидетелем» по делу о крушении Boeing. Будто бы мужчина был начальником ПВО в Снежном во время катастрофы. При этом дочь бывшего командира ПВО сообщила, что Цемах был назначен на этот пост через несколько месяцев после катастрофы.

Напомним, Минобороны РФ предоставило документы, которые доказывают, что малайзийский Boeing-777 был сбит ракетой Вооруженных сил Украины. Она была произведена 26 декабря 1986 года, а 29 декабря ее отправили в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, которая находилась в Тернопольской области на территории Украинской ССР.

Кроме того, эксперты установили, что доказательство «перемещения» российского «Бука» на территорию Украины — сфальсифицировано. На видеозаписи движение листвы на деревьях и падение тени на автомобиль не соответствует погодным условиям.

Самолет Boeing-777 рейс MH17 разбился 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. Погибли 298 человек. По нему была выпущена ракета из ЗРК «Бук», однако кто выпустил ракету — неизвестно.