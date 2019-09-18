На Украине признали, что Западу все сложнее придерживаться санкций против России

Киев, 18 сентября. Запад постепенно перестает придерживаться антироссийских санкций, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью изданию Welt.

Он подчеркнул, что странам Запада становится сложнее придерживаться санкций. Пристайко отметил, что, по его мнению, западные ограничения наносят вред российской экономике.

«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее, они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — заявил Пристайко.

По его словам, признаком смягчения санкций является восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ, а также прозвучавшие призывы вернуть России в состав «Большой восьмерки».

Ранее министр иностранных дел Украины, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (прошедшей в Киеве), заявил, что санкции против России не являются «самоцелью» для Украины, которая хочет «жить счастливо вместе», а не сделать России «больно».

Напомним, Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.