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Сноуден рассказал, как проходит его жизнь в Москве

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Сноуден рассказал, как проходит его жизнь в Москве

Москва, 18 сентября. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден рассказал, что живет нормальной жизнью в Москве. Подробностями своей жизни он поделился с журналом Spiegel.

По словам Сноудена, он живет как обычно, однако старается держать дистанцию по отношению к российскому обществу. Также он признал, что круг его общения ограничен англоязычной сферой.

Свободное время Сноуден проводит, гуляя по Москве с друзьями и супругой. Кроме того, он пишет журнал.

«Езжу на метро, беру такси... Но я не делаю селфи перед Кремлем», —добавил Сноуден.

Бывший сотрудник АНБ подчеркнул, что не дает никаких поводов для своей дискредитации в США, пишет «Газета.ру».

Напомним, Эдвард Сноуден в 2013 году опубликовал секретные материалы американских и британских спецслужб. В документах сообщалось о тотальной слежке за представителями ряда стран и международных организаций. В связи с этим он был обвинен в шпионаже и объявлен в международный розыск. Сноуден бежал в Гонконг, а потом в Россию, где ему было предоставлено убежище.

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Источник: Газета.ру
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