Кличко заявил о желании вновь стать мэром Киева

Киев, 18 сентября. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планирует баллотироваться на пост мэра украинской столицы на следующих выборах.

«Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — заявил Кличко на брифинге во вторник.

Напомним, в 2014 году на выборах мэра Киева за Виталия Кличко проголосовали 765 020 избирателей. Кличко занял первое место — 56,70%. 25 июня того же года президент Украины Петр Порошенко назначил его главой Киевской городской государственной администрации.

В начале сентября 2019 года кабмин страны согласовал увольнение Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании правительства заявил, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика, а также до сих пор существуют группы влияния.

«Я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах среднестатистических киевлян», — заявил Гончарук.

Сам Кличко назвал свое увольнение «незаконным». По его словам, в столице страны создано «двоевластие». Градоначальник украинской столицы подчеркнул, что решение кабмина является неконституционным, поскольку только жители Киева могут уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Также Кличко обвинял президента страны Владимира Зеленского в попытке назначить «своего человека» на должность главы КГГА.

Напомним, депутаты партии «Слуга народа» 13 сентября зарегистрировали законопроект, который вносит изменения в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ предусматривает проведение досрочных выборов мэра Киева и депутатов Киевского городского совета 8 декабря 2019 года.