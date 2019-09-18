Полиция Лондона вместе с Facebook разработает технологию для борьбы с трансляцией терактов

Лондон, 18 сентября. Лондонская полиция при помощи американской компании Facebook намерена разработать технологию, способную распознавать террористические акты и стрельбу, которые транслируются в прямом эфире в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба столичной английской полиции.

«Технология, которую собирается разрабатывать Facebook, позволит узнавать о стрельбе, когда она только началась, и, возможно, поможет правоохранительным органам по всему миру своевременно реагировать на такие инциденты», —рассказал руководитель Скотленд-Ярда Нил Басу.

По его словам, анонсированная разработка сможет автоматически останавливать трансляцию теракта, что позволит избежать распространения опасных идеологий и их восхваления.

Со своей стороны представители Facebook напомнили, что никогда прекращают бороться с терроризмом и любыми формами экстремизма. Как отметила менеджер соцсети, компания серьезно инвестирует в защиту своих пользователей, однако у нее нет возможностей сделать это в одиночку.

Отметим, что Facebook и английская полиция сотрудничают друг с другом уже долгое время. Данный проект – часть совместной работы подразделения полиции Лондона, занимающегося выявлением и удалением материалов, связанных с террористической идеологией и команды Facebook.