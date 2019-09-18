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Скончалась известная американская журналистка Коки Робертс

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Скончалась известная американская журналистка Коки Робертс

Вашингтон, 18 сентября. Известная американская журналистка, обозреватель телекомпании ABC News Коки Робертс умерла в США.

«Доброта, щедрость, острый ум и вдумчивый взгляд Коки сделали ABC лучшим местом, а всех нас — лучшими журналистами», — заявил президент ABC Джеймс Голдстон.

Причиной смерти Робертс стали осложнения от рака молочной железы. Журналистка трижды за свою карьеру получала премию «Эмми». В американских СМИ ее называли одной из пятидесяти величайших женщин американского телеэфира.

Ранее в Москве скончался журналист Андрей Петров. Он был первым заместителем главреда «Комсомольской правды в Петербурге», работал в «Смене», «Невском времени» и петербургском отделении ИТАР-ТАСС.

 

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Источник: ABC
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