Скончалась известная американская журналистка Коки Робертс

Вашингтон, 18 сентября. Известная американская журналистка, обозреватель телекомпании ABC News Коки Робертс умерла в США.

«Доброта, щедрость, острый ум и вдумчивый взгляд Коки сделали ABC лучшим местом, а всех нас — лучшими журналистами», — заявил президент ABC Джеймс Голдстон.

Причиной смерти Робертс стали осложнения от рака молочной железы. Журналистка трижды за свою карьеру получала премию «Эмми». В американских СМИ ее называли одной из пятидесяти величайших женщин американского телеэфира.

Ранее в Москве скончался журналист Андрей Петров. Он был первым заместителем главреда «Комсомольской правды в Петербурге», работал в «Смене», «Невском времени» и петербургском отделении ИТАР-ТАСС.