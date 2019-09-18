Антикрымская агрессия в соцсетях управляется с Украины, установили специалисты

Москва, 17 августа. Антикрымская агрессия в Сети, направленная против российского Крыма, управляется с Украины. К такому выводу пришла группа исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Как рассказала заведующая кафедрой социально-политических исследований и технологий Московского педагогического университета, проектный менеджер Севастопольского госуниверситета Елена Бродовская, специалистам удалось отследить поток негатива, направленного на Крым и Севастополь.

«Затем выявили маркеры ― слова, словосочетания, то есть тот язык, которым они общаются, и мы видим, что он украинский по своему содержанию. Это видно по темам, контекстам, событиям, устойчивым выражениям между двумя народами», — приводит ее слова ТАСС.

Экспертам также удалось установить центры общественного мнения, вокруг которых собираются десятки более мелких групп, транслирующих информацию дальше. По словам Бродовской, все факты говорят о том, что это не интернет-самодеятельность, а организованный украинский внешний поток давления на Крым. Он отметили, что больше все подобных групп было обнаружено в социальной сети «ВКонтакте», так как большая часть молодежи общается именно там.

Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за присоединение к РФ. 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соглашение о входе Крыма и Севастополя в состав России.