Появилось видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой

Санкт-Петербург, 18 сентября. Свадьба известного режиссера и актера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Пятый канал», место проведения торжества до последнего момента держалось в секрете. Попасть на него можно было только по приглашению.

На свадьбу звездной пары приехали многие знаменитости, среди которых были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, продюсер Игорь Угольников, телеведущая Ксения Собчак вместе с мужем Константином Богомоловым.

Само празднование свадьбы проходит в одном из заведений на Невском проспекте.

На торжестве не смогла присутствовать сестра Бондарчука Наталья. Она рассказала журналистам, что находится не в России. Наталья Бондарчук не уточнила причину, по которой пропустила мероприятие. На празднике также не смог присутствовать племянник режиссера Иван Бурляев.

Паулина Андреева родилась в 1988 году в Ленинграде, члены ее семьи не имеют отношения к искусству. В 2011 году она окончила школу-студию МХАТ. Российскому зрителю она наиболее известна по сериалам «Метод», «Оттепель» и «Спящие».

Федор Бондарчук родился в 1967 году в Москве в семье режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирина Скобцевой. В кино в качества актера снимается с 1986 года. В качестве режиссера снял фильмы «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград», «Притяжение» и другие.

Андреева и Бондарчук стали встречаться в 2015 году.