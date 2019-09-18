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В НАТО считают, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракеты

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В НАТО считают, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракеты

Москва, 18 августа. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разработке и развертывании новых вооружений, который нарушают прекративший свое действие в августе договор по РСМД. Свое заявление он сделал, сославшись на некие «независимые данные».

«Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом», — заявил Столтенберг.

По его словам, упомянутые ракеты являются «мобильными» и  их «трудно обнаружить». Столтенберг добавил, что все союзники по НАТО ранее поддерживали США, когда в Вашингтоне заявили, что покинут договор, «Россия не вернется к его соблюдению». Генсек НАТО обвинил Россию в разработке и развертывании новых вооружений, которые якобы нарушают прекративший действовать договор.

Министерство обороны России уже выступало с заявлением, в котором опровергло все подобные обвинения в своей адрес. Как отметили в Минобороны, Россия не испытывала и не имеет на вооружение ракет средней и меньшей дальности, в отличие от США. Более того, Россия, в отличие от США, не имеет планов размещать их в Европе.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года. В октябре 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД в одностороннем порядке. При этом американский лидер обвинил Москву в «нарушении соглашения».

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Источник: РИА Новости
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