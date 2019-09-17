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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 17 сентября. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, 16 сентября было зафиксировано 37 обстрелов. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

В ЦПВС призвали командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также Бакин рассказал о продолжении работ в Сирии, направленных на невоенное разрешение конфликта в республике и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Кроме того, усилиями российских специалистов продолжается восстановление инфраструктуры и создание условий для возвращения беженцев.

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Источник: Брифинг ЦПВС
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