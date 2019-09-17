В Перми депутат умер сразу после заседания

Пермь 17 сентября. Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер после заседания комитета по социальной политике, которое прошло 17 сентября.

По словам источника URA.Ru в краевом заксобрании, заседание комитета по социальной политике шло длительное время. После него Шалаев пошел пообедать и ему стало плохо.

«Похоже, инфаркт», — пояснил собеседник агентства.

Помощник депутата Светлана Стародумова отказалась давать какие-либо комментарии до заключения судмедэкспертизы.

Александр Шалаев родился 26 марта 1966 года в Березниках. С 2006 года он был председателем первичной профсоюзной организации ОАО «Сильвинит». Его избрали депутатом законодательного собрания 18 сентября 2016 года по одномандатному округу №13.

Ранее в Петербурге умер депутат законодательного собрания города Павел Зеленков. Ему было 50 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В апреле после продолжительной болезни скончался депутат Госдумы Николай Ковалев.