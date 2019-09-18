Call of Duty — частичка идеологической войны. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Всезнающий Facebook, штурм Зоны 51, французского блогера судят за фото, обо всем этом журналист Александр Малькевич расскажет в очередном выпуске программы «Слово на свободе».

Всезнающий Facebook

Выяснилось, что посвященные здоровью мобильные приложения могут делиться самой интимной информацией о пользователе с компанией Facebook. Исследователи протестировали отслеживающие женский менструальный цикл программы Maya, MIA, My Period Tracker, Ovulation Calculator и пришли к выводу, что все они передают социальной сети данные о здоровье тех, кто их скачал.

А вот вам еще «вишенка на торте». Пока мы рассуждаем об иностранном вмешательстве и цензуре интернет-гигантов, Facebook взял, да и забанил главреда RT Маргариту Симоньян на три дня «за нарушение стандартов сообщества». С чем это связано — непонятно. Но, наверное, надо сказать спасибо, что всего на три. То есть мы тут собираемся, обсуждаем, рассуждаем о том, как свирепствует цензура на этих платформах, а им хоть бы хны!

Два блогера из Нидерландов были арестованы при попытке проникнуть в Зону 51

Офис шерифа округа Най сообщил, что 20-летнего Тиса Гранцера и 21-летнего Чарльза Свипа задержали на расстоянии трех миль от секретной зоны. В автомобилях юношей были найдены видеокамеры, ноутбуки, телефоны и дрон для наблюдения с воздуха. Полиция также обнаружила видеозапись, на которой запечатлена Зона 51.

Напомню вам, что сотни тысяч американцев собрались штурмовать военную базу в Неваде из-за якобы спрятанных там инопланетян. В сообщество Zone 51 в Facebook, девизом которого является «Они не смогут остановить всех нас», за считанные часы вступили тысячи человек. На данный момент уже более 1,3 млн пользователей указали, что примут участие в мероприятии; еще миллион — проявил к нему интерес. Событие запланировано на 20 сентября. Цель «взятия» секретного объекта — наконец-то своими глазами увидеть «спрятанных в недрах базы инопланетян».

Конечно, отчаянные любители теорий о внеземных цивилизациях не рассчитывают на то, что военные спокойно запустят их в Зону 51. Тем более что в самой Зоне ответили, что «готовы защищать Америку» и, в случае чего, начнут отстреливаться. Поэтому организаторы предлагают участникам бежать «как Наруто, чтобы опередить пули», следуя уникальному стилю главного героя японского аниме «Наруто», который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.

«Макрон на крючке, давайте снимем его!»

Параллельно мероприятиям саммита G7 (на котором мне довелось побывать) проходил марш под лозунгом «Климат и социальная справедливость: Макрон не берет в руки, давайте возьмем его!».

В общем, пока мы обсуждаем, какие в Европе либералы во власти, и какой «кровавый» режим у нас в России, во Франции разворачивается целое судилище. По всей стране судят этих самых климатических активистов, которые выходили на манифестации с перевернутыми изображениями Эммануэля Макрона. Которые — и я писал об этом — они реально воровали в госучреждениях.

Протестующих, которые выражали недовольство лицемерной политикой Макрона в сфере окружающей среды, теперь обвиняют в воровстве. Спустя две недели после их акции. По всей стране насчитали около 130 таких краж. Проведено 74 обыска. На данный момент под следствием находятся более 50 человек.

Но вот что странно — почему они (полицейские) не воспрепятствовали этому сразу после первой же кражи, а довели дело до таких масштабов?! Конструировали ОПС (организованное преступное сообщество)?

В этом вся суть работы французской полиции. Вместо того, чтобы задержать пару зачинщиков, они позволяют проблеме разрастись, а потом либо врубают водометы на демонстрации, либо начинают арестовывать людей десятками, как сейчас.

В Париже, кроме активистов, судят еще и блогера, освещавшего акцию. Он опубликовал видео, где позировал рядом с только что снятым портретом. И теперь его ждет лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере 75 тысяч евро.

Прочитайте, пожалуйста, еще раз внимательно — в чем вина этого человека? Хочется пошутить и сказать — какое счастье, что фото с манифестантами я делал без портретов!

Не нравится Call of Duty? Предложите альтернативу!

Новая часть популярной игры Call of Duty не выйдет в России (пока только для консолей Sony PlayStation, но, скорее всего, запрет коснется и других платформ). Все из-за войны в Сирии.

Героями одной из глав новой части станут «Белые каски» — организация, действующая в Сирии, на территориях, контролируемых повстанцами. «Белые каски» знамениты созданием множества фейков и дезинформации о войне в республике. Разработчики еще на стадии анонса заявили, что игра будет провокационной. Так в новой Call of Duty будет миссия за девочку, которая пытается скрыться от российских солдат.

Эта компьютерная игра разойдется, конечно, размашисто по всему миру. И тинейджеры, или просто люди, глубоко не копающие в политической повестке, будут в нее рубиться, а потом после игры, сидя в пивбарах скажут: «Да эти русские в Сирии просто кровавые палачи». — «Откуда знаешь?». — «Дык, все знают, уже даже в играх компьютерных об этом рассказывают!».

Ну а мы, пока все это происходит, будем писать справки, отчеты. Я прямо вижу, как в какой-нибудь структуре напишут толстый такой отчет. Разберут подробно эту игру, проведут несколько совещаний, и даже, возможно, выступят с осуждением создателей. Скажут: «Мы заявляем решительный протест! Пусть вам будет неповадно! Мы вам всем ууу!». И мы пока «уууу», они продолжат выпускать игры и зомбировать сотни тысяч, если не миллионы людей, продвигая им свои смыслы и свою повестку. Ну а мы… Что мы. У нас хотя бы слово есть на свободе.

Эта тема реально заводящая и возмущающая. Понятно, осудили, снова осудили, еще раз осудили. Да вы сделайте! Сделайте что-нибудь! Поставьте задачу куче талантливых русских айтишников! У нас грантов тьма тьмущая.

У нас, когда посмотришь на разные итоги конкурсов. Песни, пляски, кокошники, я не буду дальше выражаться, тут много можно слов срифмовать. Огромное количество выпускается всякой литературы, которая идет на помойку, журналы книжки. Круглые столы, конференции. Обязательно футболки, повязочки, банданы. Вот, что нужно делать — создавать компьютерные игры, работать с молодежью на понятном им языке!

Вы идите и разберитесь, потому что на этих ваших круглых столах, форумах и конференциях, посвященных патриотизму, ребята молодые будут сидеть и рубиться в Call of Duty или в другие подобные западные игры. Вместо того, чтобы, например, разыгрывать Чесменское сражение. Или пусть будет Осовец. Пусть будут битвы Великой Отечественной войны. Но сделайте это качественно, ярко, и туда закладывайте патриотические смыслы. А то все, чего сейчас добьются, путем принятия круглых столов, это проверок, нет ли среди посетителей парка «Патриот» у кого-то на смартфонах вражеских игр. Ребята найдут, как дома поиграть по сети, и так далее.

Прошу считать это открытым обращением к различным, так сказать, умным дядькам, людям, которые определяют все эти грантовые программы, и будут закладывать смыслы на следующий год.