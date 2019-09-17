Клинцевич высказался об инциденте с северокорейскими браконьерами в Японском море

Москва, 17 сентября. Инцидент с северокорейскими браконьерами в Японском море не повлияет на отношения России и КНДР, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как сообщалось ранее, при нападении экипажа северокорейского рыбацкого судная в Японском море на осмотровую группу, ранения получили три военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Позже появилась информация о том, что ФСБ России задержало за браконьерство два рыбацких судна из КНДР, а также более восьмидесяти граждан этой страны.

«Не думаю, что этот инцидент серьезно повлияет на отношения России и Северной Кореи», — написал Клинцевич в своем Facebook.

Клинцевич напомнил, что северокорейские рыбаки уже не первый год занимаются браконьерством. Более того, подобные действия совершаются с ведома Пхеньяна, который если и не поощряет такое поведение, то точно закрывает на него глаза.

Отмечается, что сенатора скорее заинтересовало, каким образом северокорейские браконьеры получили оружие, и какие меры власти намерены принять, чтобы не допустить подобных случаев.

Напомним, две шхуны и 11 моторных лодок из КНДР занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне РФ в районе банки Кито-Ямато. На борту одной шхуны находилось около 45 человек, они атаковали пограничников. В итоге трое военных были ранены. На борту второй шхуны обнаружили экипаж из 21 нарушителя.