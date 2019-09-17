Джабаров назвал демарш делегации Украины на заседании ОБСЕ попыткой привлечь внимание

Москва, 17 сентября. Первый заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил демарш украинской делегации в ОБСЕ.

По его словам, делегация из Украины очень часто использует методы шантажа, однако на такое поведение все меньше обращают внимание.

«Европа устала от постоянных украинских демаршей, потому что из-за этого у европейцев возникают серьезные проблемы — как с Россией, так и между странами ЕС», — сказал сенатор.

Он считает, что таким образом украинская делегация пытается привлечь к себе внимание.

«Украинская позиция слабая, всем давно понятно, что вопрос полуострова закрыт раз и навсегда», — подчеркнул Джабаров в беседе с RT.

Напомним, делегация Украины покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской. По словам журналистки, делегация не желала «слышать неудобную правду о жизни российского Крыма».

Член правительственной делегации на совещании ОБСЕ Кирилл Игнатов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что все попытки Украины закрыть рот российским СМИ не увенчались успехом.

«Но это в принципе смешно, когда при обсуждении свободы слова Украина лишает слова ту или иную сторону только потому, что это не нравится властям ряда государств», — заявил Игнатов.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Более 96% крымских избирателей и 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ на референдуме. В Москве неоднократное подчеркивали, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН.