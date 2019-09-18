Михаил Боярский отказался поддерживать заступившихся за провокатора Устинова либералов

Санкт-Петербург, 17 сентября. Актер Михаил Боярский отказался выступать в поддержку Павла Устинова, который напал на полицейского во время незаконного митинга в Москве и был накануне признан виновным.

Представитель одного из либеральных СМИ поинтересовался у Боярского, что он думает о так называемом «деле Павла Устинова». В ответ Боярский спросил, о ком идет речь. Журналист объяснил, что ранее в защиту Устинова в своем Instagram выступила дочь Боярского Елизавета. Актер не стал следовать ее примеру.

«Я не понимаю, о чем вы говорите. Это не ко мне, не по адресу», — коротко ответил Боярский.

По версии следствия, Устинов, участвовавший в несанкционированной акции 3 августа, при задержании оказывал активное сопротивление полицейскому и вывихнул ему плечо. Суд признал его виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее ситуацию с Устиновым прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, ряд представителей шоу-бизнеса и культуры вступились за Устинова, даже не потрудившись разобраться в чем дело, слепо последовав за новостной повесткой «оппозиции».

Незаконные акции и согласованный митинг-концерт в июле-августе устроила «оппозиция» из-за недопуска их кандидатов к выборам в Мосгордуму. Так называемые «независимые кандидаты» были пойманы на фальсификации подписей. В их подписных листах содержалось большое количество липовых подписей москвичей, а также автографы мертвецов.