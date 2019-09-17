Путин и Зюганов обсудили совершенствование политической системы

Москва, 17 сентября. Политическая систему России является «живым организмом» и нужно смотреть, что можно откорректировать, чтобы сделать ее более эффективной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

В ходе встречи обсуждались инициативы КПРФ по изменению избирательного законодательства.

Зюганов предложил провести обсуждение изменений в выборной системе с участием всех лидеров фракций. По его словам, правильно найденное решение позволит укрепить как страну в целом, так и политическую систему. По словам Зюганова, КПРФ готова к такой работе.

«Хорошо. Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — сказал Путин.

Зюганов добавил, что его фракция готова внести законодательные поправки в этой сфере, если получит поддержку президента.

Напомним, что 8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. На губернаторских выборах в Санкт-Петербурге уверенную победу одержал самовыдвиженец Александр Беглов, набрав 64,45% голосов.