Попытки обелить напавшего на ОМОН Устинова обречены на провал — Вассерман

Москва, 7 сентября. Политолог Анатолий Вассерман объяснил, почему попытки группы театральных актеров вступиться за Павла Устинова, признанного виновным в нападении на сотрудника правоохранительных органов, обречены на провал.

По словам Вассерман, выражать свое мнение о том или ином событии вполне нормально, поэтому нет ничего удивительного в том, что коллеги Устинова выражают свое неудовольствие решением суда.

«Но, по мне, было бы полезнее этим самым деятелям искусств поподробнее изучить дело Устинова, чтобы самим не оказаться в подобном же положении, ибо любые формы неповиновения правоохранителям в любой стране мира караются», — приводит слова публициста издание «Слово и дело».

Также Вассерман напомнил, что полиция в России ведет себя существенно мягче, чем на Западе. Например, в России действует довольно мягкое наказание за неповиновение сотрудникам полиции. Публицист подчеркнул, что некоторые хотели бы выставить провокатора Устинова «жертвой», однако у ни ничего не получится – действия Устинова хорошо задокументированы.

«Поэтому я очень надеюсь, что деятели искусств, выступающие в защиту и поддержку своего коллеги, все же когда-нибудь поинтересуются тем, что именно он нарушил и за что именно он осужден, просто, чтобы не повторять его ошибки», — подчеркнул он.

Напомним, что по версии следствия, Устинов, который устраивал провокации на несанкционированном митинге и выкрикивал лозунги, при задержании оказывал активное сопротивление полицейскому и в результате вывихнул ему плечо. Активисту вменялась часть вторая статьи 318 УК РФ («причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни»). В итоге, суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.