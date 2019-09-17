Минюст США подал иск против Сноудена из-за публикации его мемуаров

Вашингтон, 17 сентября. Минюст США подал иск против экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за публикации его книги. В ведомстве уверены, что информация, которая изложена в книге Сноудена, нарушает его обязательства «о неразглашении секретных данных».

17 сентября в двух десятках стран вышли мемуары Эдварда Сноудена. В русском переводе книга получила название «Личное дело». В своих мемуарах бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США, который на протяжении последних шести лет живет в России, рассказал о том, что побудило его открыть миру правду о тотальной слежке и злоупотреблениях американских спецслужб.

В Минюсте США подчеркнули, что Сноуден опубликовал книгу «без согласования ЦРУ и АНБ». Кроме того, в иске отмечается, что Сноуден неоднократно делал «публичные заявления на темы, связанные со сферой разведки США», что является нарушением его обязательств о неразглашении информации, которые он давал при принятии на работу.

В Минюсте США подчеркнули, что иск против Сноудена не направлен на то, чтобы помешать публикации книги. Однако власти США будут добиваться изъятия всех доходов от продажи книги Сноудена.

«США подают иск против издательства лишь для того, чтобы гарантировать, что никакие доходы не будут переданы Сноудену или в его пользу до тех пор, пока дело не будет разрешено», — говорится в сообщении.

Адвокат Сноудена в России Анатолий Кучерена выразил уверенность, что иск Минюста США не окажет влияния на бывшего сотрудника американских спецслужб. Он также добавил, что иск Минюста США в очередной раз подтверждает, что в будущем Вашингтон продолжит попытки «укусит и очернить» Эдварда Сноудена.