«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом туре Лиги чемпионов во Франции

Лион, 17 сентября. Питерский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на поле соперника — 1:1.

На протяжении большей части игрового времени хозяева владели ощутимым преимуществом. Тем не менее, под занавес первого тайма «Зениту» удалось вырваться вперед. Травмированный минутой ранее Азмун отличился с передачи Дзюбы.

Вскоре после возобновления игры «Лион» восстановил равновесия благодаря точному выстрелу Депая. Хозяева поля получили еще несколько верных шансов для взятия ворот, но команда Семака удержала ничейный исход — 1:1.

Помимо французского гранда, в группе G «Зениту» противостоят португальская «Бенфика» и немецкий РБ «Лейпциг».

Ранее «Зенит» сделал заявление относительно дальнейших перспектив в клубе Александра Кокорина, отбывшего наказание в виде лишения свободы за избиение людей.