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«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом туре Лиги чемпионов во Франции

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«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом туре Лиги чемпионов во Франции

Лион, 17 сентября. Питерский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на поле соперника — 1:1.

На протяжении большей части игрового времени хозяева владели ощутимым преимуществом. Тем не менее, под занавес первого тайма «Зениту» удалось вырваться вперед. Травмированный минутой ранее Азмун отличился с передачи Дзюбы.

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом туре Лиги чемпионов во Франции

Вскоре после возобновления игры «Лион» восстановил равновесия благодаря точному выстрелу Депая. Хозяева поля получили еще несколько верных шансов для взятия ворот, но команда Семака удержала ничейный исход — 1:1.

Помимо французского гранда, в группе G «Зениту» противостоят португальская «Бенфика» и немецкий РБ «Лейпциг».

Ранее «Зенит» сделал заявление относительно дальнейших перспектив в клубе Александра Кокорина, отбывшего наказание в виде лишения свободы за избиение людей.

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