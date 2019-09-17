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США привели свои войска в боевую готовность после атак в Саудовской Аравии

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США привели свои войска в боевую готовность после атак в Саудовской Аравии

Вашингтон, 17 сентября. Соединенные Штаты привели свои вооруженные силы в боевую готовность. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

Как сообщается, причиной такого решения стали недавние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.  Пенс заявил, что глава Госдепартамент США Майк Помпео уже отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Также было сообщено, что американский президент Дональд Трамп сейчас решает, какими должны быть дальнейшие действия США. Ранее Трамп заявил, что считает ответственным за нападение Иран и пообещал, что США в самое ближайшее время «точно узнают», кто именно стоял за этой атакой.

Напомним, 14 сентября стало известно о пожаре на одном из крупнейших нефтяных предприятий Саудовской Аравии. Сообщалось о выстрелах и взрывах на территории завода. Позже появилась информация о том, что ответственность за атаку взяли на себя представители йеменского мятежного движения хуситов. По их словам, они запустили 10 дронов, поразивших саудовские нефтяные объекты. В результате добыча нефти в стране сократилась практически вдвое, а мировые цены на «черное золото» на открытии торгов в понедельник подскочили в среднем на 13%.

По мнению экспертов, для устранения последствий атаки может потребоваться до нескольких недель. Трамп уже заявил, что разрешит выделить нефть из стратегических резервов Америки, чтобы стабилизировать мировой рынок после инцидента с саудовской нефтедобычей.

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Источник: Lenta.ru
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