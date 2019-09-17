Книгу «Убиты в Калинине, захоронены в Медном» презентовали в Москве. ФАН-ТВ.

Пресс-конференция, посвященная выходу Книги памяти «Убиты в Калинине, захоронены в Медном» прошла в Москве 17 сентября.

«Катынское преступление было названо преступлением, и признано российским государством преступлением. И признано, что у этого преступления 21857 жертв. 21857 человек были убиты. Но ни один из этих людей не признан жертвой персонально», — рассказала о причинах издания книги исполнительный директор Международного мемориала Елена Жемкова.

В ходе пресс-конференции участники немного рассказали о содержании книги: ходе расследования, исследованных документах и многих других деталях, связанных с мемориалом.

Тверским общественникам удалось установить еще более сорока фамилий погибших солдат. Историки и поисковики, работавшие на территории мемориала, утверждают, что в советских военных захоронениях могут покоиться останки более тысячи человек.

В качестве примера, участники исследования привели красноармейцев Куваева и Беспалова. По документам архива Минобороны РФ установлено, что они погибли в начале войны и были захоронены на территории бывших дач НКВД, в окрестностях деревни Ямок, где сейчас расположен мемориальный комплекс «Медное».

Участники конференции не исключили, что на территории мемориала «Медное» может быть установлен памятник павшим советским воинам. Однако исследователи сделали упор на том, что «нельзя подобное превращать в политический процесс».

В личной беседе глава следственной группы Главной Военной прокуратуры по расследованию Катынского дела Анатолий Яблоков ответил, что не видит смысла в новых раскопках и экспертизе.