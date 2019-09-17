Вступившиеся за Устинова «защитники» выгораживали террористов, напомнил Марков

Москва, 17 сентября. Применивший насилие в отношении полицейского Павел Устинов ответил по закону за преступление, как и любой другой человек, нарушивший закон, заявил глава Института политических исследований, известный российский политолог Сергей Марков.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Во время незаконного митинга 3 августа на Пушкинской площади Устинов выкрикивал антиправительственные лозунги. При попытке задержания он применил насилие к сотруднику власти и вывихнул ему плечо. Правоохранитель провел 20 дней в больнице имени Склифосовского.

Суд изучил показания свидетелей, а также запись с камеры. На видео отчетливо видно, как Устинов оказывает сопротивление и наносит повреждение представителю власти при исполнении. Устинов свою вину так и не признал, однако инцидент был зафиксирован на камеру, поэтому уйти от закона у преступника нет шансов.

Марков подчеркнул, что закон един для всех, если человек его нарушает, он обязан ответить. Осужденный намеренно устраивал провокации, осознанно нарушал закон и крайне старался совершить преступление.

«Власти не заинтересованы в том, чтобы наказывать тех, кто насилие не применяет и не является активным организатором. Поэтому заинтересованности в Устинове, если бы он ничего не сделал, у власти бы не было», – заявил Марков в комментарии «ПолитЭксперту».

Арест Устинова вызвал бурную реакцию в прозападных и антироссийских СМИ и telegram-каналах. Либеральные СМИ умаляют вину Устинова, снижают значимость доводов обвинения, пытаясь выставить преступника «невинной жертвой». Очевидно, что у этой манипуляции лишь одна цель – вызвать негативное отношение к власти и полиции. При этом используются традиционные технологии «справедливости» с подменой понятий и ложью. «Либеральные» СМИ нацелены лишь на расшатывание ситуации в стране любыми способами и под любым предлогом, даже если и придется прибегнуть к лжи.

«Я не верю в то, что Устинов невиновен. Кампанию в защиту Устинова ведут те же самые люди, которые все эти годы называли Сенцова режиссером, хотя он очевидный террорист. И сейчас на пресс-конференции в Киеве он прямо опроверг своих защитников и признал, что у него в рюкзаке действительно была взрывчатка», — напомнил Марков.

Организаторы публичной защиты Устинова – самые обыкновенные лжецы, которые готовы на все, лишь бы причинить вред россиянам и стране. Кроме того, особого внимания заслуживает и реакция «покровителей» Устинова и прочей шайки преступников. Организаторы незаконных акций — блогер Алексей Навальный и его помощница Любовь Соболь – поспешили покинуть страну, как только «запахло жареным», отметил российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист, лидер общественного движения «ПВО» Николай Стариков.

«Молодой человек был осужден и получил наказание, хоть его и отрицает, но те, кто организовал эти массовые беспорядки, наказания не получили. Более того, имея два условных срока, уехали за границу. И в этой связи мне бы очень хотелось, чтобы эти провокаторы, те, кто организует эти массовые беспорядки, присели бы годика на 3–4», – заявил Стариков.

Волна незаконных митингов прошла в Москве в июле и августе текущего года. Поводом для несанкционированных акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать последователей Навального кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за колоссального количества поддельных подписей.

Навальный и его подручные, в числе которых Любовь Соболь, призывали своих сторонников выходить на незаконные митинги. В ходе митингов были задержаны провокаторы, которых использовали Навальный и Соболь. Последователи Навального получили реальные сроки тюрьмы. Истинные же нарушители и организаторы остались безнаказанными, они мастерски избежали преследования. Теперь же Навальный и Соболь хвастают яркими фотографиями из Калифорнии и с Кипра, где проводят отпуск.